شكرا لقرائتكم الإمارات تلغي رسميا استضافة ودية المنتخب الأولمبي بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر بصفة رسمية إلغاء استضافة دولة الامارات وتحديدًا دبي لدورة ودية يشارك فيها منتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرا، حيث كان مقررا خوض المنتخب وديتين امام البرازيل أو كرواتيا ثم ودية ثانية امام منتخب الأرجنتين في الفترة من 23 حتي 31 مارس الجاري في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق في يوليو المقبل.

وقرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الاعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.

كما قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إحالة ملف إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

تتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الاوليمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للإنضمام ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

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أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وقال غريب في، تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن طلب كلوب ملفا كاملا يتم إعداده حاليا، ويعتبر خطوة فى طريق مشاركة محمد صلاح فى البطولة، مشددا على أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى صرح عبر وسائل الإعلام أنه سعيد باختيار سيرجيو راموس مدافع الملكى فى قائمة المنتخب الأوليمبي الإسبانى للمشاركة فى الأولمبياد.

كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الأوليمبى سيكون بعيدا عن حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.