مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء..والقنوات الناقلة

يقام اليوم الثلاثاء, العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني وأيضا المصري. مباريات دوري أبطال أوروبا : توتنهام الإنجليزي vs لايبزج الألماني 10:00 مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN Sports HD 1 فالنسيا الإسباني vs أتلانتاالإيطالي 10:00 مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN Sports HD 2 الدوري المصري الممتاز : Advertisements المقاولون العرب vs طلائع الجيش 5:00 مساء عبر شاشة أون تايم سبورت الدوري الإسباني إيبار vs ريال سوسيداد 9:00 مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN Sports HD 3

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