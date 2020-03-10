شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يعلن قائمة المحليين لمباراتى توجو 22 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيعلن عن أسماء اللاعبين المحليين يوم 22 مارس الجاري عقب انتهاء مباريات الجولة 20 للدوري وذلك استعدادًا لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وفضل البدري الإعلان عن قائمة اللاعبين المحليين يوم 22 رغم أنه كان هناك اتجاه بإعلانها بعد مباريات الجولة 19 قبل أن يتراجع البدري خوفًا من حدوث أي إصابات للاعبين تجبره علي تغيير الأسماء مجددًا.

وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، ويستعد الفراعنة وشملت قائمة المنتخب 4 لاعبين هم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) وأحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي).

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من "فيفا".

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وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى، وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

وأخطر مسئولو الاتحاد التوجولى لكرة القدم نظراءهم بالاتحاد المصرى باختيار ملعب كيغيه لاستضافة لقاء منتخب مصر وتوجو فى الجولة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا يوم 29 مارس الجارى.

ويقع ملعب كيغيه فى العاصمة التوجولية لومى، ويحتضن حوالى 30 ألف مشجع، ويعد الملعب الرسمى لمباريات توجو الدولية.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الاكتفاء بمرانين فقط قبل مواجهة توجو يوم 26 مارس الجارى بالجولة الثالثة بتصفيات أمّم أفريقيا 2021، حيث يتجمع الفريق يوم 23 مارس وتكتمل الصفوف يوم 24 ليتدرب الفريق يومى 24 و25 قبل مواجهة توجو ومن المقرر ان يكون المرانين لفك العضلات خوفا على اللاعبين من الإجهاد.

فى السياق ذاته، استقر الجهاز الفنى للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطنى بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت فى رحلة السفر، خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة، حيث أن السفر العادى يتطلب ترانزيت فى إثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.