شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستبعد القوة الضاربة للأهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استبعاد أكثر من لاعب أساسي من تشكيل الفريق في مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأربعاء، في الدوري بسبب الإجهاد حيث ينوي المدرب السويسري استبعاد على معلول وأجاي وأحمد فتحي فيما مازال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح ففي الوقت الذى عاني فيه الحارس الدوري من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة أفريقيا أكد الجهاز الطبي أن الحارس لا يُعاني من اية أصابات وأنه تعافي تمامًا من نزلة البرد التى تعرض لها في جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي أنتهى بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأهلي للدور نصف النهائي في البطولة بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة في القاهرة، ويرغب فايلر في إراحة بعض لاعبيه من بعض مباريات الدوري خاصة أن الأهلي يعاني من حالة إجهاد شديدة نتيجة ضغط المباريات محليًا وأفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بعدما وصلت بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران استعدادًا لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الأهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الأفريقي.

على صعيد متصل، ينتظر الجهاز الطبي للفريق نتيجة الأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية جيرالدو لاعب الفريق، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الذهاب صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وحصل اللاعب الأنجولي على راحة التدريبات قبل وصول البعثة، بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج الذي سوف يخضع له، وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.