بث مباشر | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة فالنسيا فريق أتالانتا في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2، “حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ميستايا”، بإدارة من الحكم الروماني “أوفيديو هيتيجان”.

يحل فريق أتالانتا الإيطالي ضيفًا ثقيلاً على فالنسيا الإسباني، في إياب دور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، في مباراة تعد بالكثير من المتعة بسبب تقارب مستوى الفريقين.

وسيدخل فريق القديسين المباراة بمعنويات عالية، حيث يمر بفترة استثنائية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تحقيقه فوزًا مريحًا في مباراة الأولى امام “فالنسيا”.

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ويطمح أبناء “جاسبريني” إلى تكرار نتيجة الذهاب مرة أخرى او على الأقل الخروج بالتعادل، لقطع تذكرة الوصول إلى دور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

في المقابل سيسعى فالنسيا الفريق المضيف، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور من اجل تعويض خيبته في مباراة الذهاب، بتحقيق الإنتصار في مباراة الليلة على فريق “أتالانتا” بثلاثة أهداف نظيفة او اكثر حتى يضمن التأهل إلى الدور القادم.

يذكر ان أتالانتا قد حقق فوزًا كاسحًا على “الخفافيش“، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلانو.

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