رياضة | فرص تأهل ليفربول وأتليتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرص تأهل ليفربول وأتليتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب آنفيلد قمة إياب دور الـ16 بين ليفربول الإنجليزي صاحب الأرض والضيافة وأتليتيكو مدريد الإسباني الذي خطف الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف على أرضية واندا ميتروبوليتانو.

موعد مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد أتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء القادم 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441 هجريًا، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية.

أتليتكو مدريد يفوز في ذهاب دور الستة عشر

وكانت مواجهة ذهاب دور الستة عشر بين أتليتكو مدريد وليفربول قد انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأخير، ليصبح متصدر البيرميرليج أمام مهمة تعويض الهدف للحفاظ على لقبه الأوروبي.

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فرص أتليتكو مدريد في التأهل لدور ربع النهائي

ويمتلك فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني فرص كبير للتأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفضل هدف الروخيبلانكوس في شباك ليفربول خلال لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الفريق الإسباني حيث يكفى الفريق التعادل بأي نتيجة لضمان بطاقة العبور كما أن الفوز بأي نتيجة يضمن الصعود لثمن النهائي.

فرص ليفربول في التأهل محاطه بالمخاطر

وعلى الجانب الآخر يسعى ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لتعويض إخفاق لقاء الذهاب الذي خسره الريدز بهدف نظيف حيث يسعى متصدر البيرميرليج للنقاط الآتية من أجل حسم بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

- إحراز هدفين في شباك أوبلاك

- عدم استقبال الريدز أية أهداف على ملعب آنفيلد للخروج من دوامة فارق الهدفين لصالح أتليتكو مدريد في حالة التعادل.