رياضة | حكم محلي لإدارة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم محلي لإدارة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة بحكم محلي لإدارة ديربي النصر والهلال ضمن منافسات دوري المحترفين.

لقاء الديربي بين الهلال والنصر سوف يقام بدون جمهور حسب القرار الصادر من لجنة المسابقات للحد من مخاطر فيروس كورونا.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الهلال والنصر يوم الجمعة الموافق 20 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.