شكرا لقرائتكم خبر عن «سترلينج» يكشف سر ابتعاد السيتي عن المنافسة على البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإنجليزى رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتى عن الأسباب التى أدت إلى ابتعاد فريقه عن المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم. ويبتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة قبل مواجهة السيتزنز اليوم أمام مانشستر يونايتد. وخلال تصريحات لشبكة سكاى سبورتس قال سترلينج: «سيتى تباطأ من بداية الموسم خلال دفاعه عن لقب هذا الموسم».

وأضاف: «ليفربول كان أفضل بكثير من أى فريق آخر فى الدورى، الفريق حافظ على ثباته خلال الموسم، وهذا هو السبب وراء تصدرهم لجدول البطولة». وتابع لاعب المنتخب الإنجليزى: «لقد تباطأنا، لم نحافظ على المعايير التى كان يجب علينا الالتزام بها، من الآن وحتى نهاية الموسم علينا الفوز فى كل مباراة وما سيحدث، سيحدث». وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه بداية عهد هيمنة ليفربول، أجاب: «لقد فزنا بالدورى مرتين على التوالى ليفربول يفوز الآن، الريدز يتقدم هذه المرحلة الزمنية».