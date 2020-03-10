شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني السابق لمنتخب الكرة النسائية: «فضل» الحاكم بأمره في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر حسين عبداللطيف، المدير الفنى السابق لمنتخب السيدات، العديد من القضايا والخلافات التى دفعته لتقديم استقالته، وقال حسين فى، حواره لـ«المصرى اليوم»، إنه اتخذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب، خصوصا أن العراقيل التى وضعها مسؤولو اللجنة الخماسية كانت كثيرة، وكشف أن المسؤولين لم يهتموا بمنتخبه وتحقيق طلباته المشروعة وأنه فوجئ بخصم نصف راتبه الشهرى، مما دفعه للرحيل، كما قال إنه تعرض لضغوط شديدة لضم إحدى اللاعبات وإن تجربته لم تفشل، كما يردد البعض، وإن هناك مصالح شخصية تدير اللجنة الخماسية حاليا، خصوصا أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، صاحب القرار الأول والأخير فى الجبلاية، وأن باقى المجلس لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما سبب رحيلك المفاجئ عن منتخب السيدات؟

- قرار رحيلى عن عملى مع منتخب السيدات لم يأت من يوم وليلة، وجاء بعد دراسة متأنية من جانبى، خصوصا أن هناك عوامل وضحت بالنسبة لى قد تعرقل مهمتى.

■ ما هى المعوقات التى ظهرت، ولماذا أخذت القرار فى الوقت الحالى؟

- معوقات كثيرة قابلتها فى مهمتى القصيرة التى توليت فيها تدريب منتخب السيدات، ولكن سأذكر بعضها حاليا وسأحتفظ ببعض الأمور الأخرى، ولكن قبل التحدث عن المعوقات أريد أن أوضح نقطة مهمة للجميع، هو أننى كنت رافضا خوض هذه التجربة من الأساس لكونها جديدة بالنسبة لى، ولكن الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، نجح فى إقناعى بخوض التجربة، خصوصا- وحسب الاتفاق- أننى سأكون مديرا فنيا للمنتخب الأول للكرة النسائية ومشرفا على بعض المنتخبات، وبعد موافقتى فوجئت بتخصيص راتب شهرى يوازى راتب أحد مدربى القاع بالدرجة الثالثة.

■ وماذا حدث بعد ذلك؟

- الحقيقة لا أدرى ماذا أقول لك.. ولكن أريد أن أعرف هل تجرؤ هذه اللجنة على تخفيض راتب شوقى غريب أو حسام البدرى أو أى فرد فى الجهازين الفنيين، رغم كونهما يبقيان لفترة تصل لأكثر من 5 شهور دون عمل مع منتخباتهما.

■ وضح ماذا تقصد؟

- فوجئت بعد انتهاء الاتفاق بعدم وجود منتخب أول للكرة النسائية، وطالبونى بتولى تدريب منتخب 20 سنة لكونه مقبلا على تصفيات بعد أقل من شهرين.. ورغم ذلك عقدت العزم على بدء استعادة الكرة النسائية، المتجمدة فى مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبدأت سريعا فى تكوين منتخب جديد تماما فى أقل من شهرين بعد مرحلة طويلة من الاختبارات ومشاهدة عشرات اللاعبات، ونجحت فى تكوين منتخب.

■ وهل توقفت المعوقات عند هذا الحد؟

- يضحك الكابتن حسين ويقول: كنت أتمنى ذلك، ولكن القادم كان أمر وأصعب.

■ كيف؟

- بعد انتهاء أزمة راتبى الشهرى ومنتخب 20 سنة، وليس المنتخب الأول، طالبت اللجنة الخماسية بالموافقة على لائحة مالية للاعبات، أعدها أحمد كمال، إدارى المنتخب، والذى يمتلك خبرة كبيرة فى العمل بالكرة النسائية، وسبق أن تواجد لمدة 11 سنة مع منتخبات الكرة النسائية وقت أن كانت سحر الهوارى مشرفة عليها، واللائحة المالية هى تحفيزية للاعبات لمطالبتهن ببذل قصارى جهدهن وإحساسهن بتقدير مصر لهن ولدورهن الوطنى فقط، وللعلم اللائحة متواضعة جدا مقارنة بلوائح باقى المنتخبات، فيكفى أن بدل انتقال اللاعبة مبلغ لا يتعدى 75 جنيها فى اليوم، ولمباراة الفوز الودى 750 جنيها، والمباراة الرسمية 2000 جنيه، ولكن لم أجد سوى التجاهل التام من أفراد اللجنة الخماسية!!.

حسين عبداللطيف المدير الفني السابق لمنتخب الكرة النسائية

■ ولماذا لم تعترض رسميا؟

- الحقيقة أن كل هذا كان يحدث وقت الاستعداد لمباراة المغرب الرسمية، وأبلغت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية، والمشرف على الكرة النسائية، وهى وعدتنى بحل هذه الأزمات سريعا.

■ وهل أوفت بوعدها؟

- كيف توفى وتتعهد وهى لا تملك قرارا فى اللجنة الخماسية؟، هى وعدتنى فقط، ولكن لم يحدث تنفيذ لطلباتى، خصوصا أنها أبلغتنى بأنها رفعت طلبى لعمرو الجناينى ومحمد فضل للموافقة، والحقيقة أن محمد فضل هو صاحب القرار الأول والأخير فى اللجنة، وباقى الأعضاء يرجعون له فى كل كبيرة وصغيرة.

Advertisements

■ الدكتور جمال تحديدا لماذا لم يساندك كونه هو الذى أصر على التعاقد معك؟

- هذا يدعو للحيرة، خصوصا أنه قال لى إن كل مشاكلى ستحل ولا داعى للقلق، ولكن للأسف لم يحدث شىء ولم ينجح فى تغيير الواقع. * وهل كان هناك تدخل فى عملك؟

- الحقيقة، حاولوا فرض بعض أسماء اللاعبات على معسكر منتخب المغرب، وأعترف بأن هناك لاعبة تستحق الانضمام وتواصلت معها، ولكن عندما أخبرتها بموعد بدء المعسكر وضرورة تواجدها لم تحضر.

■ لماذا؟

- البنت فضلت الذهاب للجونة لخوض مباراة استعراضية تابعة للشركة التى يمتلكها أحد أعضاء اللجنة الخماسية، ووقتها رفضت انضمامها من أجل فرض الجدية على المعسكر والاحترام على الجميع وحتى لا يتعرض المعسكر لحالة من الفوضى.

■ وماذا حدث بعد ذلك؟

- والد اللاعبة اتصل بى واعتذر عن عدم انضمام ابنته وطالبنى بتقبل الاعتذار، وعندما رفضت لأساليب تربوية، هددنى بأنه على علاقة قوية بجميع أعضاء اللجنة وابنته ستنضم للمعسكر، والحقيقة الرجل كان صادقا، وقام الجناينى بمطالبتى بضم اللاعبة، وطلبه قوبل بالرفض، قبل أن تتوسط سحر عبد الحق وتطالبنى بضرورة ضمها من أجل تنفيذ طلبات المنتخب.

■ وهل وافقت؟

- قبل الموافقة أقسمت بأن هذه اللاعبة لن تشارك فى أى مباراة حتى لو انضمت للمعسكر، ووافقت لمصلحة جميع اللاعبات ولتنفيذ طلباتهن، ولكن فوجئت بأن سحر عبد الحق تطالبنى بإشراك اللاعبة فى شوط كامل من أجل تسويقها، وهنا أقسمت مرة أخرى لهم بأن البنت ستتواجد فى المعسكر ولكن لن ترى الملعب، وهنا اشتعل الغضب لدى المسؤولين.

■ هل خسارة منتخب مصر فى مباراتى المغرب قد تكون السبب؟

- أستبعد ذلك تماما، خصوصا بعد الإشادة التى تلقيتها من جميع أفراد اللجنة الخماسية.

■ كيف أشادوا بمنتخب خسر فى المباراتين؟

- أتذكر أن محمد فضل قال نصيا للاعبات والجهاز الفنى: قدمتوا مباراة كبيرة ولم أتوقع نهائيا أن تنجحوا فى تسجيل ثلاثة أهداف فى منتخب المغرب المصنف إفريقيا وصاحب الاسم الكبير فى الكرة النسائية، وسأقوم بصرف مكافأة إجادة عقب المباراة، خصوصا أننى توقعت الخسارة بأكثر من ثمانية أهداف.

* هل تقصد أن هناك حالة تربص بك؟

- نعم، وكل الشواهد تدل على ذلك، هم أرادوا تطفيشى، بداية من عدم الموافقة على اللائحة ودعم الكرة النسائية وتخفيض راتبى.

* هذا اتهام خطير؟

- نعم أعلم ما أقوله جيدا، وأطالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتحقيق فى كلامى ومراقبة تصرفات أعضاء اللجنة.

■ هل أنت نادم على التجربة؟

- إطلاقا، والتجربة السريعة لم تقلل منى أو من اسمى، خصوصا أننى أرى نجاحى بشهادة المسؤولين أنفسهم، ولكن ندمى على التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذى ضحوا بى لأغراض شخصية.