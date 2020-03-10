شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة «الخطيب» مع «فايلر» تحسم تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بمفاوضات تجديد عقده مع النادى الأهلى ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة للتفاوض معه مبكرا قبل حسم بطولة الدورى أو البطولة الإفريقية، بما يؤكد الثقة بين الطرفين ونجاح التجربة ومن المنتظر أن يجتمع محمود الخطيب بالمدير الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على كافة تفاصيل العقد ومناقشة احتياجات الفريق الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى تأكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة الفريق أمام سموحة غداً الأربعاء فى ظل عدم شفائه من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية وغاب على إثرها شهرين ونصف عن صفوف الفريق ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى مكثف أملا فى تجهيزه ومن المتوقع انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية عقب مواجهة سموحة.

وفى ذات السياق استقر الجهاز الفنى على إراحة عدد من اللاعبين الأساسين الذين شاركوا فى مواجهة صن داونز فى إياب البطولة الإفريقية أمام سموحة نظرا لضيق الوقت وخوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد، وأعلن الجهاز الفنى أنه فى إطار التعلم مع ضغط المباريات سيتم الاعتماد على سياسة التدوير. وأكد الجهاز الفنى أنه لا يوجد لاعب أساسى أو بديل فى الأهلى، خاصة أنه ناد كبير يستهدف دائما الفوز بجميع الألقاب، وأن الجهاز الفنى منح الفرصة لمعظم اللاعبين خلال الفترة الماضية، كما تم توظيف لاعبين آخرين فى غير مراكزهم، كما حدث على سبيل المثال أمام صن داونز، واتباع الكرة الحديثة من خلال وجود لاعبين لديهم القدرة على المشاركة فى أكثر من مركز.

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يذكر أن بعثة الأهلى عادت إلى القاهرة فى ساعة مبكرة صباح الاثنين قادمة من جنوب إفريقيا، ووصلت البعثة بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وصولا إلى مطار القاهرة الدولى.

ومن جانبه أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة صرف مكافآت إجادة لاعبى الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقى.

وأوضح عبدالحفيظ أن لاعبى الأهلى قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز، على أرضه ووسط جمهوره، وكانوا الأقرب للفوز، لولا عدم التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة بعد المجهود الكبير المبذول طوال اللقاء. من جانبه أكد أحمد الشناوى حارس المرمى أنه لم يتلقَّ أى عروض خارجية فى يناير الماضى، وأن هذا الملف مغلق ولا يرغب فى الوقوف أمامه للتركيز فى المرحلة المهمة الحالية، وأنه فى حالة تلقيه أى عروض سيكون القرار الأول والأخير للنادى وأنه يحترم هذا القرار. واختتم الشناوى تصريحاته مؤكدًا أن الأهلى فى حالة من التركيز الشديد فى جميع البطولات سواء محليًّا أو قاريًّا، وأن جميع اللاعبين والجهاز الفنى هدفهم إسعاد الجماهير من خلال التتويج بالبطولات. كما أكد الحارس الدولى أن مباراة صن داونز صفحة وطويت، والأهم فى الفترة الحالية هو التركيز فى مباريات الدورى المقبلة، من أجل حسم البطولة المحلية مبكرًا للتركيز فى مباريات إفريقيا، مشددًا على أن جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى جهد لتكملة المشوار الإفريقى، وصولًا إلى المباراة النهائية والوقوف على منصات التتويج لإسعاد الجماهير. وأشار الشناوى إلى أن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن مباراتى الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى تقام فى شهر مايو المقبل، خاصة أن المباراة الأولى ستكون فى المغرب، وبالتأكيد سيكون لها حسابات مختلفة.

وأوضح الشناوى أن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، هو صاحب القرار الأول والأخير فى مشاركة أى لاعب، وفقًا لظروف كل مباراة، ولكن بشكل عام المباريات المقبلة مهمة فى المشوار المحلى.

وأضاف أن فايلر رسائله دائمًا تحفيزية وأحيانًا يتحدث مع الفريق بأكمله أو مع لاعب معين لإسداء النصائح والتى يكون لها مفعول السحر وتنفيذ التعليمات الفنية، ولكن بشكل عام تركيز فايلر فى أرض الملعب من خلال عمله سواء فى التدريبات أو المباريات.