شكرا لقرائتكم الزمالك يبدا معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، على دخول الفريق معسكر مغلق غدًا الأربعاء، فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامته بعد غد الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، حيث رفض الجهاز الفنى فكرة خوض التدريب الأخير قبل لقاء الاتحاد السكندرى على ملعب المكس ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خوض الفريق لتدريبه الأخير على ملعب النادى صباح غد الأربعاء، قبل السفر إلى الإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار لتحسين ترتيبه بـ جدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينهم هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا فيما يدرس المدرب الفرنسى الدفع بإسلام جابر، لاعب وسط الزمالك، فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، حيث يرى الفرنسى كارتيرون ضرورة إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى مباريات الدورى الممتاز، وذلك لتجنب الدفع بالعناصر الأساسية فى جميع المباريات مما يعرضهم للإرهاق والإصابات فى ظل المنافسات المتلاحقة التى تنتظر الأبيض فى كافة البطولات، خاصة إنه قد يستعيد بالجناح أحمد سيد زيزو في مركز الوسط كبديل لفرجانى ساسى الذى سيعود اليوم إلى القاهرة بعد حصوله على أجازة لزيارة أسرته في تونس عقب مواجهة فريقه الماضية مع الترجى التونسى.

بينما يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المجازفة بالدفع بالمغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة، بعدما اشتكى من بعض الآلام فى الركبة، وذلك حتى يكون جاهزًا بنسبة 100% للمرحلة المقبلة، حيث غاب أيضًا فى مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجى التونسى، فى إياب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، ليتأهل الفريق لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسؤولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب في ستاد القاهرة الدولى.