شكرا لقرائتكم خبر عن فوطة وتورتة ورقص وقصة جديدة.. لقطات مثيرة في معسكر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت على مواقع السوشيال ميديا صور لاعبي النادي الأهلي من داخل معسكرهم في جنوب أفريقيا، قبل عودتهم فجر اليوم بعد حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التغلب على صن داونز بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لاعبو القلعة الحمراء حرصوا على التقاط الصور التذكارية التي أوضحت جانبًا من المرح بعد فرحة التأهل والثأر من صن داونز، حيث احتفل الفريق الأحمر بعيد ميلاد محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، والذي أكمل عامه الـ24 يوم الجمعة الماضية، وشهدت الاحتفالية عدة لقطات طريفة من جانب اللاعبين حيث ظهر ياسر إبراهيم وهو يطعمه من التورتة وكذلك فعل مصطفى شوبير مع قفشة.

كما شهدت الاحتفالية وصلة رقص بين "عم حارث" عامل غرف خلع الملابس وقفشة بعد انتهاء مباراة صن داونز، وظهر أحمد فتحي يسير أمام الفريق بخطوات الانتباه.

أما اللقطة الأطرف فكانت من نصيب على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، والذي ظهر خلال تقدمه لتحية محمود الخطيب رئيس النادي، ولكنه وضع "فوطة" على رأسه في طريقة تنكرية.

وخلال معسكر الفريق الأحمر حرص أحد المشجعين من جنوب أفريقيا على زيارة الفريق والتقاط الصور التذكارية معهم ولكنه ظهر بـ"قصة شعر" مختلفة أثارت استغراب لاعبي الفريق.

وقرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة وإجادة للاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبي الفريق، موضحًا أن لاعبي الاهلي قدموا عرضًا جيدًا أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مؤكدًا أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء.

Advertisements



احمد فتحي



علي معلول



قفشة



مصطفى شوبير وقفشة