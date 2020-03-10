شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة فى نصف نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدور قبل النهائي لدورى سوبر السلةbest of 5 ، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، في المباراة الثالثة بين الفريقين.

ويدخل الأهلى والجزيرة المباراة، وهما متعادلان، في أول جولتان، حيث تغلب الجزيرة، ثم فاز الأهلى، على أن يتم حسم المتأهل الى الجور النهائي بعد نهاية مباريات الـbest of 5

وتقام مباريات بطولة دورى كرة السلة بنظام best of 5 أيضًا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، والفائز فى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل.

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يذكر أن الاتحاد والزمالك تأهلا أيضًا إلى نصف النهائي وخاضا مباراتين، تغلب فيهما الفريق السكندرى، بينما خسر الفريق الأبيض، على أن تقام المباراة الثالثة غدًا الأربعاء.

وكان من المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل فى الترتيب، والثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، أما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها، إلا أنه تم تعديل الملاعب، لتقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية فى ترتيب الدورى "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة فى حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى إقامة الدور النهائى على ملاعب محايدة.