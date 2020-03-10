شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأهل لنصف النهائى.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك أفريقيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، حيث جاء الأبيض بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، عقب إقصائه فى دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، بالفوز بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تأهل الأحمر إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقى بالفوز عليه بنتيجة 3 /1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

من المنتظر، أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى نصف النهائى، فيما سيواجه الأهلى الفائز من مباراة النجم الساحلى والوداد المغربى، وحال نجح القطبين فى تخطى عقبة دور نصف النهائى سيتأهلان سويًا للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخهما بالبطولة الأفريقية، ويستعرض ”الخليج 365” تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى البطولات الإفريقية..

- نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2005

بداية لقاءات القطبين فى دورى أبطال إفريقيا كانت عام 2005، عندما التقى الفريقين سويًا فى دور نصف النهائى، وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أهداف الأحمر عماد متعب ومحمد بركات، فيما أحرز حازم إمام هدف الأبيض الوحيد.

فيما فاز الأهلى ايضًا فى مباراة العودة بهدفين دون رد، أحرزهما محمد بركات.

- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2008

التقى الفريقان مجددًا فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2008، فاز الأهلى على الزمالك وقتها بهدفين سجلهما الأنجولى أمادو فلافيو وأحمد حسن، مقابل هدف واحد سجله جمال حمزة، فى المباراة التى جمعتهما يوم 20 يوليو، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات البطولة.

ثم التقى القطبين مجددًا فى الجولة الخامسة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، وسجل هدفى الزمالك جمال حمزة وأجوجو، فيما جاء هدفى الأهلى عن طريق أمادو فلافيو، ومحمد أبوتريكة.

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- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2012

فى نسخة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012، سجل محمد أبوتريكة هدفًا فى الدقيقة 79، ليقود الأحمر لتحقيق الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما يوم 22 يوليو، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وفى الجولة السادسة، تعادل قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بهدف لكل منهما، بالمباراة التى جمعتهما يوم 16 سبتمبر 2012، وسجل للأهلى محمد بركات، بينما سجل محمد إبراهيم هدف الزمالك.

- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2013

ثم أوقعت قرعة دور المجموعات لنسخة 2013 من دورى أبطال أفريقيا، قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مواجهة جديدة، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما فى المواجهة الأولى، وسجل هدفي الأهلى والزمالك محمد أبوتريكة وأحمد جعفر.

وأخيرًا حقق الأهلى فوزًا كبيرًا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف الأهلى وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر، ومحمد أبوتريكة، وأحمد فتحى، بينما جاء هدفا الزمالك عن طريق عمر جابر وأحمد حسن.