شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعى والأيروبيك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم الثلاثاء، المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا الخامسة عشرة للجمباز الإيقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر حتى 17 مارس المقبل فى الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 110 لاعبين من 12 دولة.

وتعتبر الدول المشاركة في البطولة هي مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فيردى والسنغال والكونغو وأنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولى الخاصة بالجمبازالإيقاعي من 10 حتى 14 مارس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.

ويسعي المنتخب القومي للجمباز الإيقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.

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والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتى 17 مارس.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الأفريقية، مشيرًا على حرص اتحاد الجمباز على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات وتنشيط السياحة المصرية.

وأضاف أمين من المنتظر أن يحضر البطولة وفد من الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الأفريقية.