شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. لماذا يعتبر علي معلول الصفقة الأبرز في الأهلي آخر 4 مواسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم الانتقالات الشتوية، يناير 2016 وقبل غلق باب القيد بـ 6 أيام فقط، وثق النادي الأهلي عقداً مع أحد اللاعبين القادمين من تونس وبالتحديد من فريق الصفاقسي التونسي، صفقة لم تكن تتوقع جماهير الأهلي نجاحاها بهذا الشكل، إلا أنها أصبحت الصفقة الأهم في القلعة الحمراء خلال السنوات الأربع الماضية.

النسر التونسي علي معلول، الذي جاء إلى الأهلي ليثبت أن كرة القدم رياضة لا تقوم إلا على المتعة والإبداع، وفي الجبهة اليسرى دون إسمه بحروف من نور بين نسور القلعة الحمراء واحتفظ بالمقعد الدائم في التشكيل الأساسي.

علي معلول شارك مع الأهلي حتى الآن في 121 مباراة مع الأهلي، استطاع النجم التونسي أن يحرز 19 هدفاً ويصنع 35 آخرين، ليضع بصمته على 54 هدفاً ويمكن القول بأن أغلب تلك الأهداف جاء حاسماً في تحقيق الأهلي انتصار مهم، ويبدو هذا الرقم كبيراً خاصة إذا تمت مقارنته بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي انضم للأهلي في 2016 أيضاً لكنه شارك في 66 مباراة سجل 17 هدفاً وصنع 7 آخرين.

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"أسرع دليفري في مصر"، بعد الأهداف التي صنعها بفضل عرضياته المميزة، استحق علي معلول هذا اللقب، حيث يشكل النجم التونسي أخطر الأسلحة الهجومية للأهلي بفضل الحلول التي يبتكرها على المستطيل الأخضر وعرضياته التي تصل في المكان والزمالن المناسب لزملائه.

علي معلول كان السبب الرئيسي في تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التغلب على صن داونز بطل جنوب أفريقيا، حيث أحرز معلول هدفي فوز الأهلي في مباراة الذهاب، قبل أن يسجل هدف الفريق الأحمر في لقاء العودة.