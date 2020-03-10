شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور: العمل داخل المنتخبات يحتاج إلى علاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل المأمور، نجم حراسة مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن العمل في المجال التدريبي بات بالعلاقات القوية التي يبرمها البعض مع المسئولين وغيرهم.

وأضاف المأمور خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" يوجد بعض المدربين الذين لم يلعبوا كرة القدم من الأساس ومتواجدين ضمن الجهاز المعاون للمنتخبات".

وواصل تصريحاته:" سر ابتعادي عن الساحة في الفترة الأخيرة هو افتقادي للعلاقات التي تحتاج إلى السهر والتواجد داخل اتحاد الكرة باستمرار وفتح خطوط عديدة مع عدة أشخاص".

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ومن ناحية أخري، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، إلى معسكر الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، يوم الخميس المقبل، رغم تأخره فى العودة إلى الأبيض لحصوله على إذن من الجهاز الفنى بالتواجد مع أسرته بعد الانتهاء من مواجهة الترجى التونسى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

من المقرر، أن يشارك فرجانى ساسى فى تدريبات الأبيض قبل مباراة الاتحاد السكندرى بـ 24 ساعة، فيما سيحدد الجهاز الفنى للأبيض، إمكانية الدفع به من عدمه وفقًا لحالته الفنية فى التدريب الأخير قبل المباراة، وجاء هذا القرار خاصة أن الفريق سيدخل فى معسكر ممتد بالإسكندرية عقب مباراة الاتحاد السكندرى ويستمر حتى مباراة المصرى التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث ستُقام المباراتين على ستاد المكس بالإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى ومن بعده المصرى البورسعيدى، لتحسين ترتيبه بجدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالها فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينها هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.