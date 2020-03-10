شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. حسام عاشور يحتفل بعيد ميلاده الـ 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللاعب حسام عاشور، نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطني، فيديو خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 34، برفقة زوجته وعدد من أصدقائه، عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر عاشور نجم الأهلى، صورا من أحتفاله بعيد ميلاده، بينما تلقى التهانى من قبل جماهيره على السوشيال ميديا.

يشار إلى ان الصفحة الرسمية لـ"فيفا"، حرصت أمس على تهنئة اللاعب حسام عاشور، نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ 34، ونشرت الأرقام القياسية التي حققها اللاعب الكبير طوال مسيرته الرياضية، ونشرت الصفحة صورة له بتشيرت المارد الأحمر عبر حسابها بتويتر.

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وجاءت تهنئة الفيفا كالآتي "عيد ميلاد سعيد للنجم المصري حسام عاشور الذي يتم 34 سنة، أكثر من 500 مباراة مع النادى الأهلي، والفائز معه بكل الألقاب الممكنة، 11 مباراة في كأس العالم للأندية FIFA (رقم قياسي) والفائز بالميدالية البرونزية، خالص التمنيات بالمزيد من الانتصارات والبطولات كابتن حسام".

حسام عاشور ولد فى 9 مارس 1986، وعلى مدار مسيرته الكروية لم يلعب لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 511 مباراة، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيًا، ورغم ذلك مازال عاشور يواجه حظًا سيئًا مع المنتخب الوطني، حيث عانى من التجاهل طوال السنوات الماضية.

ويعد حسام عاشور أحد أهم أبناء القلعة الحمراء، أصحاب الخلق والالتزام، فضلًا عن تربعه على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات فى الأهلى خاصة وفى مصر عامة، حيث نجح فى التتويج بـ34 بطولة ليتوج مسيرة بدأت منذ 20 عاما مع الأهلى ولا تزال مستمرة.