شطة: الكاميرون الأقرب لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم مصطفي "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقاً ، أن الكاميرون هي الأقرب لاستضافة نهائي دورى أبطال أفريقيا.
وقال شطة في تصريحات تليفزيونية: "الكاميرون الأقرب لاستضافة مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا هذه النسخة خاصة بعد قرار المغرب بمنع حضور الجماهير للمباريات بسبب كورونا".
وأضاف شطة: "وصول نادى مغربي للنهائي سيقضي على آمال المغرب فى استضافة نهائي دورى الأبطال والكاميرون الأقرب بشدة".
كشفت تقارير صحفية عن تقدم الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 29 مايو المقبل، لينضم إلى كل من تونس والمغرب الذين سبقوهم بطلبات إلى الكاف لاستضافة الحدث التاريخي.
وسيكون نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا هي الأولى عبر التاريخ التي تقام من مباراة واحدة بعد تعديل نظام البطولة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب للمباراة النهائية.
في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية تونسية أن ملعب رادس الذى يتسع لحوالي 65 ألف متفرج هو المرشح لاستضافة المباراة النهائية ولم يعلن الاتحاد التونسي عن الملعب في بيانه الذى أعلن فيه رغبته في استضافة المباراة النهائية.
وكان الكاف فقد أبدى رغبته فى إقامة المباراة النهائية فى رواندا، حيث عقد أحمد أحمد رئيس الكاف اجتماعا مع رئيس رواندا هذا الأسبوع، بينما تقدمت المغرب بطلب رسمي لاستضافة مباراتي نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفدرالية.
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