بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والشارقة في كأس الإمارات

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين والشارقة في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 ضمن منافسات نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

المباراة التي ستذاع على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بتعليق “عامر عبد الله”، ستنطلق في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش، 15:40 بتوقيت مصر، 16:40 بتوقيت السعودية، على “استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة” بمدينة ابو ظبي.

يحتضن “استاد محمد بن زايد”، مباراة نارية ومثيرة بين العين ونظيره الشارقة ضمن منافسات نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي “كأس الإمارات“.

يدخل فريق “الشارقة” المباراة وعينه على تحقيق الفوز لإقصاء العين للوصول إلى المباراة النهائية، حيث يطمع فخر الامارة الباسمة في تحقيق ثاني ألقابه في الموسم الحالي، بعدما بدأهُ بتحقيق لقب كأس سوبر الخليج العربي على حساب فريق “شباب اهلي دبي”.

وتأهل “الشارقة” إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق “اتحاد كلباء”، في مباراة ربع النهائي بهدفين نظيفين في المباراة التي استقبلها ملعب “نادي الإمارات”.

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على الجانب الآخر يدخل العين المباراة بحالة جيدة، حيث حقق الفوز في اخر 3 مباريات خاضها الفريق في الدوري الإماراتي، ليقلص الفارق مع المتصدر “أهلي دبي” إلى 3 نقاط فقط.

ويأمل زعيم الكرة الإمارتية إلى تحقيق الإنتصار على الشارقة، للإحتفاظ بحظوظه في الفوز بالثنائية، وتكرار الإنجاز الذي كان قد حققه للمرة الأولى في تاريخه في موسم 2017.

وصعد العين إلى نصف النهائي بعد تجاوزه فريق “الوصل” بصعوبة كبيره في مباراة دراماتيكية شهدت تسجيل 11 هدف، لتنتهي بنتيجة (6-5).

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