رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، مساء غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند على أرضية ملعب بارك دي برينس، معقل الفريق الباريسي.

وكانت لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، قد انتهى بفوز بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، مساء غدا الأربعاء، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر قناة Bein Sport hd 1.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان

Advertisements

حراسة المرمى : بوركى

خط الدفاع : حكيمى , بيسززك , زاغادو , هولمز

خط الوسط : جوريرو , كان , ويتسل

خط الهجوم : هالاند , هازارد , سانتشو.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: عبدو ديالو – بريسنال كيمبيمبي – ماركوينوس كوريا – توماس مونييه.

خط الوسط: نيمار دا سيلفا – لياندرو باريديس – أندير هيريرا – بابلو سارابيا.

خط الهجوم: ادينسون كافاني – ماورو إيكاردي.