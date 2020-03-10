رياضة | الفحوصات الطبية تحدد مدة غياب محمد السهلاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفحوصات الطبية تحدد مدة غياب محمد السهلاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي التعاون السعودي عن مدة غياب لاعب فريقه الأول لكرة القدم، محمد السهلاوي، بعد إجراء الفحوصات الطبية.

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وقد بينت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب محمد السهلاوي عن وجود تمزق في وتر عضلة الفخذ الخلفية، ويحتاج معه لفترة علاج من 6 إلى 8 أسابيع.

وكان السهلاوي قد غادر أرضية الملعب في مباراة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الأزرق بهدف نظيف، متأثرًا بإصابته.