رياضة | نجم الأهلي السعودي يصل جدة .. ويكذب"الإشاعات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السعودي يصل جدة .. ويكذب"الإشاعات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لملاقاة منافسه التعاون يوم الأربعاء المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل محترف النادي الأهلي دجانيني إلى جدة منذ قليل، وذلك حسب ما أكد ياسر محروس نائب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد أن نشر صورة تجمعه باللاعب عبر حسابه في تويتر، ومدون عليها، " منعللإشاعات".

دجانيني أخذ رحلة أطول ليصل إلى السعودية، إذ غادر من الإمارات إلى دولة الأردن، ثم إلى جدة، وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة، بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن أهلي جدة يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.