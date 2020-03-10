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رياضة | نجم ريال بيتيس يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال بيتيس يدخل دائرة إهتمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس في الفترة المقبلة وذلك بعد استمرار ظهور النجم الفرنسي بشكل رائع أمام ريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فقير يحظى باهتمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الفترة الحالية وتراقبه الإدارة في الملكي عن كثب.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية قدم مباراة قوية أمام ريال مدريد وشكل خطراً كبيراً على مرمى الملكي في مباراة الفريقين التي شهدها ملعب بينيتو فيامارين وساعد فريقه على الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فقير كان قد قدم أول 45 دقيقة بمستوى رائع أمام أيضاً وكل ذلك لم يهمله فلورنتينو بيريز ومسئولي الملكي الذين يخططون من أجل مستقبل النادي في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فقير كان قد انضم إلى ريال بيتيس قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 19.75 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو أخرى كحوافز وإضافات على أن يبقى النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً في ريال بيتيس مدة العقد البالغة 4 سنوات، كما وضع ريال بيتيس شرطاً جزائياً في عقد فقير قيمته 100 مليون يورو.

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