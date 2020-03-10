رياضة | فايلر يحسم ملف تجديد رباعي الأهلي الكبار.. عاشور خارج الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم ملف تجديد رباعي الأهلي الكبار.. عاشور خارج الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، موقفه من تجديد رباعي الأهلي الكبار شريف إكرامي، وليد سليمان، أحمد فتحي وحسام عاشور.

تجديد رباعي الأهلي

وتحدثت مصادر صحفية مساء اليوم الاثنين عن موقف المدرب السويسري رنيه فايلر من تجديد كلا من شريف إكرامي، وليد سليمان، أحمد فتحي وحسام عاشور للنادي الأحمر.

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حيث رحب فايلر بفكرة التجديد للثلاثي أحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامى، لحاجته إلى جهودهم خلال الموسم المقبل فيما رفض المدرب السويسري فكرة التجديد للاعب الوسط حسام عاشور لعدم حاجته الفنية لخدمات المسمار مرحباً بفكرة رحيله.

الأهلي يصعد لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي سياق متصل تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب إقصائه صن داونز الجنوب أفريقي من ربع النهائي، ليضرب الأحمر موعداً قويا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي مطلع مايو المقبل.