رياضة | نجم دفاع الزمالك يقترب من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم دفاع الزمالك يقترب من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمود حمدي الونش نجم دفاع نادي الزمالك من الاقتراب لمعسكر المنتخب الوطني المقبل نهاية مارس الجاري، تحت قيادة المدرب حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

مدافع الزمالك يقترب من العودة للفراعنة

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وكان المدافع محمود حمدي الونش لاعب الزمالك قد نال إشادة كبيرة من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري حيث قدم نجم الأبيض مستويات عالية مع فريقه في المباريات الأخيرة خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ساهم مع القلعة البيضاء في الصعود للدور نصف النهائي.

وتحدثت مصادر صحفية مساء اليوم الاثنين عن وجود أصوات داخل الجهاز الفنى للمنتخب، تطالب بمنح محمود حمدي الونش لاعب الزمالك فرصة الانضمام فى معسكر مارس قبل مواجهتى توجو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021.

يذكر أن محمود حمدي الونش قد سبق له التواجد فى معسكر منتخب مصر، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى أقيمت فى مصر، لكنه تعرض للإصابة التي حرمته من تمثيل الفراعنة.