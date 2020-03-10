سولشير يوجه صفعة "للفيلسوف" غوارديولا في "ديربي" مانشستر

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قاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير فريقه مانشستر يونايتد للفوز في لقاء "الديربي" على جاره اللدود السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا (2-0) في الجولة 29 للدوري الإنجليزي.
وأحرز هدفي مانشستر يونايتد كل من، المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، ولاعب خط الوسط سكوت مكتوميناي، في الدقيقتين (30، و90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".
ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".
بينما توقف رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب، عند 57 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري.
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