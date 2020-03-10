شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب الجبلاية بالإفراج عن مستحقاته لدى «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بضرورة الإفراج عن المستحقات الخاصة بنادى الزمالك من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم عن تدرج الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا وصعوده للدور نصف النهائى، وكذلك مكافأة الفوز ببطولة السوبر الإفريقى، ومكافأة بطولة الكونفيدرالية التى حصل عليها الأبيض الموسم الماضى.

وتلقى مجلس إدارة النادى تأكيدًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بإرسال 325 ألف دولار، أى ما يوازى 5 ملايين جنيه له عبر حساب الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث أرسل مسؤولو الـ «كاف» تلك القيمة المالية التى تعد بمثابة 50% من مكافأة الأبيض عن عبور دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأرسل «كاف» 50% من مكافأة عبور الأدوار المختلفة، وسيتم تسديد باقى المكافآت فى نهاية البطولة، حيث يحق للنادى الأبيض فى الوقت الحالى الحصول على 875 ألف دولار بعد التأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة، حيث سيواجه الرجاء البيضاوى المغربى، ومن المقرر أن يرسل «كاف» باقى المستحقات المتبقية للزمالك خلال الفترة المقبلة.

واجتمع، الاثنين، مرتضى منصور مع لاعبى الفريق من أجل تهنئتهم بالصعود، وتحدث مع اللاعبين عن ضرورة مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وعدم التراخى فى مباريات الدورى، والمنافسة على الصدارة من أجل ضمان المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

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وقال مرتضى: «عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، مستمر فى الحجز على مستحقات الفريق القادمة من الاتحاد الإفريقى الخاصة بمكافأة الفوز بالكونفيدرالية والسوبر الإفريقى والتأهل لدور الـ 8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى التأهل للدور نصف النهائى».

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الكروى الأول تدريباته على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل فى الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز. وينتظم فى تدريبات اليوم فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، عقب وصوله من تونس، الاثنين، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لزيارة أهله.

وخلال تدريبات الاثنين، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين فى بداية المران، وقدم لهم التحية على المجهود الذى بذلوه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا لهم أن المشوار نحو التتويج الإفريقى تنقصه خطوتان، وأنه على ثقة فى جميع اللاعبين لتخطى العقبات المقبلة ومن ثم التتويج، كما طالب الفرنسى اللاعبين بغلق الصفحة الإفريقية فى الوقت الحالى والتركيز فى اللقاءات القادمة ببطولة الدورى.

كما قام كارتيرون بتخصيص فقرة تأهيلية خاصة لحازم إمام، الظهير، عقب أدائه تدريبات الركض حول الملعب، وأعطى المدرب الفرنسى تعليمات خاصة لمحمد أسامة، طبيب الفريق، بأداء اللاعب تأهيلا خاصا بجمانيزيوم النادى تحت إشراف الجهاز الطبى، لعلاج الإجهاد العضلى الذى يعانى منه اللاعب لتجهيزه على أفضل شكل ممكن الفترة المقبلة.

ونفس الأمر بالنسبة للثلاثى محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة، حيث اكتفى كارتيرون بخضوع الثلاثى لفقرة تأهيلية بجمانيزيوم النادى وعدم خوضهم التدريبات الجماعية، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة.