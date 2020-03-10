شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستدرج طلائع الجيش في الجبل الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى عند الخامسة مساء الثلاثاء فريقا المقاولون العرب وطلائع الجيش، وذلك على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدورى الممتاز. يدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث، من أجل تدعيم موقفهما بالمسابقة.

يدخل المقاولون العرب صاحب الأرض بقيادة مديره الفنى عماد النحاس محتلا المركز الثانى بـ32 وهو فى مأزق بعدما تعرض للخسارة فى آخر جولتين أمام إنبى وبيراميدز، مما أبعده عن دائرة المنافسة على لقب البطولة، وقدم فرصة للمنافسين فى خطف المركز الثانى الذى يحتله منذ فتره طويله. فى المقابل يخوض طلائع الجيش تحت قياده مديره الفنى عبدالحميد بسيونى وهو يمر بنفس الظروف الصعبة لكونه ينافس على النجاة من الهبوط لكونه يحتل المركز الرابع عشر بـ16 نقطة.