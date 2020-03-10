شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية وتعليمات مشددة للاعبي ولاعبات التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مددت رابطة لاعبى التنس المحترفين برئاسة كريس كيرمود، الإجراءات الوقائية المتخذة فى إطار المحاولات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية اللاعبين واللاعبات من الإصابة. وقررت الرابطتان أن يتولى اللاعبون بأنفسهم إحضار المناشف وزجاجات المياه خلال البطولات المقبلة وعدم الاعتماد على جامعى الكرات فى هذه المهمة. كما قررت الرابطتان أن يرتدى جامعو الكرات قفازات فى أيديهم مثل باقى أطقم العمل وكذلك العاملون فى الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات. وأصدرت الرابطتان، فى بيان مشترك، تعليماتهما إلى اللاعبين واللاعبات بعدم إلقاء المناشف أو القبعات أو عصابات الرأس إلى المشجعين كأشياء تذكارية اعتاد اللاعبون واللاعبات تقديمها للجماهير عقب انتهاء المباريات. وأكدت الرابطتان على ألا يحصل اللاعبون واللاعبات على أقلام من المشجعين فى المدرجات للتوقيعات التذكارية (الأوتوجراف) وأنه ينبغى تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بها على مدار موسم الربيع الحالى سواء كان فى البطولات التابعة للرابطة أو بطولات التحدى.

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