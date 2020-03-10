شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يعود الى القاهرة اليوم وينتظم في تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الثلاثاء، التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة، قادماً من بلاده، عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لزيارة أسرته، بعد انتهاء الفريق من مواجهة الترجى التونسى، التى أقيمت يوم الجمعة الماضى، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم فرجانى ساسى فى تدريبات الزمالك غداً، الأربعاء، بشكل طبيعى، ما يقلل حظوظ تواجده مع الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الخميس، فى الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على أن يحدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مدى إمكانية الاستعانة بجهوده من عدمه، وفقا لحالته عقب العودة من تونس بعد نهاية إجازته.

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ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس الجمعة الماضى، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وتقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.