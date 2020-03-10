شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد عدد من لاعبي الأهلي في مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إستبعاد أكثر من لاعب أساسي من تشكيل الفريق في مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً ، الاربعاء ، في الدوري بسبب الإجهاد حيث ينوي المدرب السويسري إستبعاد على معلول وأجاي وأحمد فتحي فيما مازال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح ففي الوقت الذى عاني فيه الحارس الدوري من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة أفريقيا أكد الجهاز الطبي أن الحارس لا يُعاني من اية أصابات وأنه تعافي تماماً من نزلة البرد التى تعرض لها في جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز في أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي أنتهى بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الاهلي للدور نصف النهائي في البطولة بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة في القاهرة ، ويرغب فايلر في إراحة بعض لاعبيه من بعض مباريات الدوري خاصة وأن الاهلي يعاني من حالة إجهاد شديدة نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة اليوم أستعداداً لمواجهة سموحة بعدما وصلت بعثة الاهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران إستعداداً لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الاهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الافريقي.

على صعيد متصل ، ينتظر الجهاز الطبي للفريق نتيجة الأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية جيرالدو لاعب الفريق ، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل اكبر، وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الذهاب صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ، وحصل اللاعب الانجولي على راحة التدريبات قبل وصول البعثة، بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الاشعه فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج الذي سوف يخضع له، وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الاخيره التي أقيمت في جنوب افريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.