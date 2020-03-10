شراكة بين الأولمبياد الخاص وجمعية طب العيون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وجمعية الإمارات لطب العيون اتفاقية تعاون وتفاهم في حضور كل من طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي والدكتور صالح المصعبي رئيس جمعية الإمارات لطب العيون.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في عدة مجالات منها نشر المعرفة في أوساط الأطباء عن الأولمبياد الخاص ومبادئه وأهمية البرنامج الصحي الذي يفعله من ضمن برامجه السنوية والذي يتم من خلاله فحص الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية في العديد من التخصصات من ضمنها طب العيون.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في البرنامج الصحي من خلال الفحص الدوري للرياضيين من ذوي التحديات الذهنية في تخصص طب العيون وتشجيع الأطباء على التطوع مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لتقديم الفحوص على مدار العام لجميع الرياضيين من كل الإمارات على أن يقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بتدريب الأطباء مسبقاً على مبادئ فحص الأشخاص من ذوي التحديات الذهنية بشكل معتمد.

وقال طلال الهاشمي: «سعداء جداً بهذه الاتفاقية التي تعزز شراكتنا المجتمعية مع أحد الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الصحية لطب العيون في دولة الإمارات والتي من خلالها سنقدم الخدمة لرياضيينا الأعزاء بأفضل المستويات والمعايير العالمية التي تتبعها الجمعية والقطاع الصحي ككل في دولة الإمارات، ونحن نجدد التزامنا بنشر الوعي الصحي الصحيح عن أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية لجميع فئات المجتمع من ضمنها فئة الأطباء لما لها من أهمية كبرى في حياة أصحاب الهمم وتحسين جودتها».

وقال الدكتور صالح المصعبي: «سعداء بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، فمن المعروف أن أصحاب الهمم غالباً ما يعانون أكثر من غيرهم، مشاكل العيون بسبب الصعوبة في توضيح المشاكل الصحية الذي يمكن أن تؤثر في صحة العين، فصحة العين ووضوح الرؤية مهمة جداً للرياضيين لدعم أدائهم الرياضي بشكل مستمر. وتقوم جمعية الإمارات لطب العيون بالعديد من المبادرات للتوعية بأهمية العناية بالعين ومشاكل الرؤية للجمهور في دولة الإمارات، والآن إننا لفخورون بتقديمها لأصحاب الهمم، ونحن نحقق بهذه الشراكة أهدافاً مشتركة ونقيم روابط مجتمعية أوثق مع القطاع الطبي المتخصص بالعيون لنقدم جميعاً الخدمة الأفضل بمعايير عالمية لأصحاب الهمم».