«داحس دي عربي» يتألق في مضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أهدى الجواد «صافن الريف» إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لقب سباق الباهية في الشوط الرابع من الحفل الرابع عشر الذي أقيم، أمس الأول الأحد، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وحقق «صافن الريف» الفوز بلقب سباق الباهية لمسافة 2200 متر، بقيادة كونور بيسلي ووصل إلى خط النهاية بفارق عنق عن «جاهز» لصاحب السمو رئيس الدولة، بتوقيت قدره 2:28:13 دقيقة.وافتتح الحفل بالشوط الأول «سباق الريم» لمسافة 1400 متر، وتوج «نو ريسجو الموري» للخيالة السلطانية العمانية بقيادة اشتيبان مازور قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:32:00 دقيقة بفارق عنق عن «فليت الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي.

وتوجت «مروة ورسان» عن جدارة لإسطبلات ورسان بلقب سباق أبو سمرة في الشوط الثاني، لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس سام هتشكوت الذي تفوق على صاحب المركز الثاني بفارق طول وربع الطول وقطع المسافة في 1:44:92 دقيقة.

وللأسبوع الثاني على التوالي حقق «داحس دي عربي» لصالح عمر بن حيدر الفوز في مضمار أبوظبي وتوج بلقب سباق «الختم» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وحقق «داحس دي عربي» اللقب باكتساح وحل في المركز الأول بفارق 4 أطوال بقيادة المعتصم البلوشي.

وذهب لقب الشوط الخامس من كأس الوثبة ستاليونز للإسطبلات الخاصة إلى «ذو البصيرة الجسرة» العائد إلى حمد عبدالرحمن محمد وجاء الشوط لمسافة 2200 متر، وحقق البطل الفوز بقيادة شاكر البلوشي قاطعاً المسافة في 2:28:86 دقيقة.

وأسدل الستار على الحفل في الشوط السادس على لقب سباق مدينة زايد للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر، وتوج باللقب «أوتمن برايد» لصالح عمر بن حيدر بقيادة إشتيبان مازور قاطعاً المسافة في 2:15:46 دقيقة.