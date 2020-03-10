«بعد الحديث عن والدته»..أبوجبل يدخل في في نوبة بكاء على الهواء

تحدث "محمد أبو جبل"، حارس نادي الزمالك عن كواليس انضمامه للفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم ينظر لأسماء حراس المرمى الموجودين حين قرر العودة إلى النادي.

وقال "أبو جبل" خلال استضافته على قناة “on time“: وقعت للزمالك لمدة 3 سنوات على بياض، وخضت التدريبات دون معرفة مدة العقد أو الراتب الذي سأتقاضاه، واتفق معي مسؤولو النادي على أن كلنا سنكون مثل بعضنا البعض

وأضاف : مجرد وجودي في الزمالك شرف كبير، اسم الزمالك يعطيك دافعا وشخصية وتاريخا لنفسك وتبذل أقصى ما لديك من أجل النادي

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و دخل "أبو جبل" في نوبة بكاء على الهواء بعد الحديث عن والدته والضغوط التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية وقدرته على النجاح مع نادي الزمالك.