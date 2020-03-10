متعب: الخطيب عرض عليّ السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، الشكر لمن تواصل معه من أجل الاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي عرض عليه السفر إلى ألمانيا.

وقال متعب لـ"أون تايم سبورت": "أشكر كل شخص تواصل معي من أجل الاطمئنان عليّ بالسؤال أثناء مرضي، المواقف الصعبة هي التي تظهر حب الناس، لم أتخيل كل هذا الحب والاهتمام".

وأضاف: "دخلت العناية المركزة وأجريت بعض التحاليل والإشاعات، وسأستكمل اليوم الثلاثاء الفحوصات للاطمئنان على حالتي الصحية ومعرفة سبب الوعكة التي لا أتمنى تكرارها مرة أخرى".

وأتم متعب قائلا: "تواصل معي أكثر من مسؤول في مجلس إدارة الأهلي الذي قضيت فيه عمري كله، وكابتن الخطيب عرض عليّ السفر إلى ألمانيا من أجل استكمال علاجي مع طبيبه الخاص هناك".