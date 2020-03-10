جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الثلاثاء الموافق 10-3-2020، الذي يشهد عودة مباريات دوري أبطال أوروبا من جديد، حيث تلعب اليوم مبارتين في إياب دور ثمن النهائي، عندما يواجه فريق “توتنهام” نظيره “لايبزيج” على ملعب الأخير، ويستقبل “فالنسيا” فريق “اتالانتا“، على ملعب “ميستايا”.

وتبدأ المبارتين في نفس التوقيت الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، يذكر ان مباراة الذهاب بين فريقي توتنهام ولايبزيج انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف.

واكتسح اتالانتا نظيره فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو“.

وفي المنطقة العربية، وبالتحديد في الإمارات تقام اليوم مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة، حيث يحتضن “استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة” المواجهة الأولى بين “العين والشارقة” في الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش.

بينما يستقبل “استاد آل نهيان بنادي الوحدة” المواجهة الثانية بين “بني ياس والظفرة” في الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى مصر، حيث تقام اليوم ثاني مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

نتحول إلى امريكا اللاتينة مع بداية الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الليبرتادوريس، والمواجهة الأبرز بين سانتوس البرازيلي ودلفين الإكوادوري في الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش، اما باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول التالي.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة – إياب دور الـ16

فالنسيا – أتلانتا. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

لايبزيج – توتنهام. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة الـ24. (مؤجلة من يوم 16-2-2020)

إيبار – ريال سوسييداد. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة – الجولة الـ18

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المقاولون العرب – طلائع الجيش. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة أون تايم سبورت.

مباريات كأس رئيس الدولة الإماراتي والقنوات الناقلة – نصف النهائي.

الشارقة – العين. الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

بني ياس -الظفرة. الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

مباريات كأس الإتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة – الجولة الـ3

بي.إس.إم. ماكاسار – إندونيسيا – كايا – الفلبين. الساعة 8:30 am بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

يانغون يونايتد – ميانمار – هاوجانج يونايتد – سنغافورة. الساعة 09:00 am بتوقيت جرينتش.

لاو تويوتا – لاوس – هوشي منه سيتي – فيتنام الساعة 11:30 am بتوقيت جرينتش.

تامبينس روفرز – سنغافورة – شان يونايتد – ميانمار الساعة 11:45 am بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ23.

إستوديانتس لابلاتا – راسينغ كلوب. الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس رئيس الجزائر والقنوات الناقلة – ذهاب ربع النهائي.

إتحاد بسكرة – وداد بوفاريك. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

شباب أهلي برج بوعريريج – وفاق رياضي سطيف. الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس صربيا والقنوات الناقلة – دور الـ16.

بارتيزان بلجراد – سبارتاك زلاتيبور فودا. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس الأرجنتين والقنوات الناقلة – دور الـ32.

بلاتينسي – ديبورتيفو مادرين. الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس البرازيل والقنوات الناقلة – الدور الـ3.

بوتافوغو – بارانا. الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الـ5

نفط الوسط – أربيل. الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية العراقية HD.

نفط الجنوب – النفط. الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية العراقية HD.

مباريات دوري جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة – الجولة 20.

بيدفيست ويتس – بلاك ليوباردس. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة SuperSport 4 / HD.

مباريات دوري الدرجة الثانية المصري والقنوات الناقلة – الجولة الـ17