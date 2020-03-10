كريسبو كاد يُكلف ريال مدريد ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا

اعترف أسطورة هجوم المنتخب الأرجنتيني “هيرنان كريسبو” أنه كان على مقربة في ثلاث مناسبات، من الالتحاق بفريق ريال مدريد الإسباني، إلا أن تلك الخطوة لم تكتمل أبدًا طوال مسيرته.

وتألق الهداف الفذ في ملاعب كرة القدم، وتحديدًا الملاعب الإيطالية بقميص لاتسيو والإنتر، واستطاع التتويج بعدة ألقاب سواء مع النيراتزوري أو ضمن الجيل التاريخي لنسور العاصمة الإيطالية مع المدرب “زفين جوران إيركسون”.

وقال كريسبو في مقابلة مع مجلة كرة القدم الإسبانية “ذي تكتيكال روم” “في عام 2002، كنت في لاتسيو وكان أنا أو رونالدو هو من سينضم إلى ريال مدريد، وقد تم شراء رونالدو ، وذهبت إلى إنتر كبديل له، لو كان رونالدو قد مكث في إنتر ، كنت سأوقع مع مدريد”.

مورينيو منح كريسبو فرصة اللعب لريال مدريد

وتابع المهاجم صاحب المظهر الاستثنائي “كانت ثاني فرصة للذهاب إلى ريال مدريد في يناير 2009، في موسم جوسيه مورينيو الأول في إنتر. الريال جاء لي، لكنهم كانوا يعرضون عقدًا لمدة ستة أشهر فقط ، بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم أقبل ذلك العرض”.

وجاء بعد تلك الفترة الرئيس الحالي “فلورنتينو بيريز”، الذي لم يكن من مُشجعي الصفقة، وقام بعدها بعام واحد بالتعاقد مع المدرب البرتغالي نفسه، الذي كان سببًا في استبعاد الأرجنتيني.

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زيدان بديل لكريسبو

بعد تقاعده من اللعب في عام 2012، دخل اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا في مجال التدريب، حيث عمل في قطاع شباب بارما قبل أن يتولى منصب المدير الفني لفريق مودينا وبانفيلد، وتلاه تعيينه من قبل النادي الأرجنتيني ديفينسا إي خوستيسيا.

ومع ذلك، عندما غادر كارلو أنشيلوتي فريق باريس سان جيرمان لتولي تدريب ريال مدريد في عام 2013، كان بإمكان كريسبو اتخاذ خطواته الأولى كمدرب مع الإيطالي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا: “لقد شاهدت مباريات [لأنشيلوتي عندما كان في نادي باريس سان جيرمان] ..جمعت تقارير وأعطته رؤيتي للفريق، لقد فعلت ذلك عدة مرات، وكان هذا من منزلي”.

وأضاف “كانت الخطة أن أكون مساعده في ريال مدريد، لقد تحدثنا عن ذلك، لكن [رئيس مدريد] فلورنتينو بيريز أراد تعيين [زين الدين] في هذا المنصب، ودعونا نقول فقط إنه كان قرارًا موفقاً”

وتسبب قرار بيريز بالإبقاء على زيدان مساعدًا لأنشيلوتي، في تصعيده بعد ذلك كمدير فني، بعد الظفر بالعاشرة عام 2014, وتحقيق الفرنسي ثلاثة ألقاب متتالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وربما في حالة ما كان الأرجنتيني هو من سلك هذا الطريق لما نجح الريال في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.