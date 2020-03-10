الامارات | انطلاق منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجدولة الثانية) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتستمر حتى السبت المقبل، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

ويشمل التنافس في الجولة الثانية فئتين: الأولى لأسماك (الكنعد) والثانية لسمك (السكل)، حيث اكتملت يوم أمس عملية التسجيل واستلام الملصقات الخاصة بالحدث قبل بدء المسابقة اليوم، وكذلك الاطلاع على اللوائح والشروط التي أعدتها اللجنة المنظمة في كراسة خاصة.

من جانبه قال رئيس شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية أيوب الخاجة، في بيان صحافي، إنهم سعداء بالتعاون والشراكة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل إنجاح منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك من خلال الجولتين الأولى في شهر يناير الماضي والثانية التي تبدأ اليوم.

وكشف الخاجة أن الشركة قدمت مبلغاً مالياً قدره 130 ألف درهم لجولتي بطولة دبي لصيد الأسماك حيث وزع نصف هذا المبلغ لبطلي فئتي المسابقة (50 ألفاً للكنعد) و(15 ألفاً لبطل السكل)، وستقوم بتقديم هذا المبلغ نفسه إلى بطلي الفئتين في الجولة الثانية التي تبدأ اليوم.