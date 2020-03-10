الامارات | 18 سبتمبر موعد انطلاق موسم 2020-2021 لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 سبتمبر موعد انطلاق موسم 2020-2021 لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة السلة تحديد 18 سبتمبر موعداً لانطلاقة الموسم الجديد (2020-2021)، على أن يستهل بمسابقات المراحل السنية، ويتبع في 20 أكتوبر بافتتاح مسابقات الرجال، على أن تقتصر مسابقات الرجال على ثلاث بطولات مقارنة بأربع بطولات في الموسم الحالي، لتقتصر بطولات الموسم المقبل على كل من بطولة كأس نائب رئيس الدولة، والدوري العام، وكأس رئيس الدولة.

وأرجأ اتحاد كرة السلة الجولات المتبقية في دوريات المراحل السنية وبقية المسابقات الأخرى لكلا الجنسين حتى موعدٍ يحدد لاحقاً، على أن يتم في 29 الجاري اتخاذ قرار نهائي حول إمكانية عودة النشاط في مسابقات هذه المراحل، أو الاستمرارية في التأجيل، وذلك بالتزامن مع إقامة قرعة مسابقات الكؤوس لكل المراحل.

ويستثنى من قرارات التأجيل بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، بعد أن حدد الاتحاد وبموافقة الأندية تاريخ 13 من هذا الشهر موعداً لانطلاق الدور ربع النهائي.

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جاءت قرارات الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشملت قرارات الموسم الجديد (2020-2021) ثبيت مواعيد مباريات الشباب لتقام يوم الجمعة، والإبقاء على مواعيد مباريات الرجال يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

ورفض مجلس إدارة الاتحاد مبدئياً مقترح العديد من الأندية، بالاستعانة بحكام أجانب في إدارة المباريات المحلية، تاركاً الباب مفتوح أمام النادي الذي يرغب في جلب حكام أجانب، بتحمل كلفة المصاريف التي تصل إلى 5 آلاف درهم للحكم الواحد.