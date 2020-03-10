الامارات | الأردني موسى بطلاً لـ«رأس الخيمة المفتوحة للغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردني موسى بطلاً لـ«رأس الخيمة المفتوحة للغولف» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الأردني موسى شناعه المركز الأول في بطولة أساتذة الشباب المفتوحة للغولف التي أقيمت على ملاعب نادي الحمراء للغولف برأس الخيمة، مسجلاً (72، 71) ضربة، وحل الجنوب إفريقي تيان لبوسشانح ثانياً، والبلجيكي فيغو سورنسون ثالثاً.
وفي منافسات فئة الشباب (صافي) حقق المركز الأول اللاعب هاشم شناعه (9 أعوام) تلاه الإنجليزي ادام كامبل (12 عاماً)، وحل ثالثاً الإماراتي عبدالله كلبت (12 عاما). وعقب ختام المنافسات قام كل من المدير العام للشركة المنظمة علي كلبت، والمدير التنفيذي للشركة عبدالله شناعه بتتويج الفائزين.
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