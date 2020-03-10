شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: عودة الأهلي والزمالك للمستوى الأفريقي «جيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: «هناك زخم فى مشروعات الوزارة، مع الأجانب والدول الإفريقية، خلال عامى 2019 - 2020، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع إفريقيا»، مشيراً إلى فعاليات وأنشطة احتضنتها أسوان، باعتبارها عاصمة الشباب الإفريقى عام 2019.

وأضاف « صبحى»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لهذا الملف، وفقا لاستراتيجية ومستهدف مصر لدعم العلاقات المصرية الإفريقية، مشيراً إلى العمل على عدة محاور، عبر قطاعات الطلائع والشباب والرواد والبطولة والقطاع الرياضى. وتابع «صبحى»: نؤكد دائما أن الرياضة هى القوى الناعمة لمصر ولها فوائد كثيرة، مشيراً إلى استضافة مصر كأس الأمم الإفريقية، ومشاهدة مليار و250 ألف نسمة، على مستوى العالم، القرعة الخاصة بها، فيما شاهد البطولة نفسها نحو 2 مليار نسمة، موضحا أن تلك البطولات وبهذا الحجم والإنجاز تعطى انطباعا قويا عن الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة لديها مكتب للشؤون الإفريقية تعمل فيه مع الجامعات وغيرها من المؤسسات، لدعم الدول الإفريقية ودعم توجه مصر إفريقيا، واصفا عودة كل من ناديى لأهلى والزمالك بـ«القوية»، على المستوى الإفريقى وأنها «أمر جيد».

وطالب النائب طارق السيد، وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، وزير الشباب والرياضة، بالنظر إلى تجربة المغرب، التى جهز فيها اتحاد الكرة الملاعب، لقبول اللاعبين الأفارقة، ومنح الأندية المغربية دعما لإنشاء ملاعب وتوفير إنشاءات فندقية لاستضافة الأندية الإفريقية وإعداد دورات واختبارات للاعبين الأفارقة، لتصبح المغرب محطة وسيطة للاحتراف فى أوروبا.

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وأشار الوزير إلى أن المسؤولين الأفارقة كانوا يوجهون اللوم لنا، بسبب إهمالنا لإفريقيا فترة حكم الرئيس الراحل حسنى مبارك، وكانوا يترحمون على زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

من جهة أخرى، استضافت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، الشاب محمد علاء الدين، مُصنع أول فانوس مصرى خالص، بحضور محمد عبدالملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهيئة المشروعات.

وأشادت اللجنة بجهود علاء الدين، وقدرته على تصنيع فانوس مصرى خالص، بنفس جودة الفانوس الصينى، مؤكدة دعمها له ولأى شاب لديه طموح وأفكار مهمة تشجع على دعم الصناعة الوطنية وعدم الاستيراد، وأن ذلك يأتى فى إطار دعم اللجنة للمشروعات والصناعات المتوسطة والصغيرة.

وقال النائب محمد كمال، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين: «استضافت اللجنة علاء الدين، لأنه يقدم عملًا مهمًا، وهو تصنيع فانوس مصرى بنفس الجودة الصينية، وبسعر أقل يستهدف منع الاستيراد؛ خاصة فى لعب الأطفال، وذلك أمر مهم فى إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاقتصاد المصرى». وأكد «كمال» دعم اللجنة لهذا الشاب، وأنها لديها استعداد لاستضافة أى شخص ينفذ فكرة أو مشروعًا مهمًا، مشيرا إلى أن اللجنة تدعم الصناعات الصغيرة وأى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.