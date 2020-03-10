شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليستر سيتي انتصارا كبيرا على ضيفه استون فيلا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب ووكرز في ختام الجولة الـ29 من الدوري الانجليزي.

سجل رباعية ليستر كل من: هارفي بارنيس هدفين في الدقيقتين 40 و85، وجيمي فاردي هدفين في الدقيقتين 63 مِن ضربة جزاء و79، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 19 هدفا وبفارق هدف عن أوباميانج، وهدفين عن محمد صلاح وأجويرو.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة في المركز الـ19، ولديه لقاء مؤجل مع شيفيلد يونايتد.