شكرا لقرائتكم اجتماع مطول بين الخطيب وفايلر .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مطولة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد صعود الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب افريقي بالفوز عليه ذهاباً في القاهرة بهدفين نظيفين والتعادل 1-1 في جنوب افريقيا.

وفاتح محمود الخطيب رئيس الأهلي فايلر في ملف استمراره مع الفريق في الموسم المقبل خلال تواجدهما سوياً في جنوب افريقيا، من خلال تفعيل بند الموسم الثاني في عقده وهو الأمر الذي رحب به فايلر حتى هذه اللحظة.

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وينص عقد فايلر مع النادى الأهلى على التجديد لموسم جديد بخلاف الموسم الحالى حال حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الخطيب قرر مفاوضة فايلر لتفعيل بند السنة الجديدة قبل حصد اللقب الأفريقى بسبب النتائج الجيدة التى يحققها المدرب السويسرى مع الفريق منذ توليه المهمة فى بداية الموسم.

فايلر منح الخطيب اتفاق جنتلمان باستمراره مع الفريق بعد تعديل عقده ورفع قيمته، إلا أنه طلب ارجاء الامر لنهاية الموسم خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض مغري من دوريات خليجية وبالتحديد في الإمارات، والتي سيحصل فيها على أضعاف راتبه في الأهلي، وبالتالي سيكون من الصعب وقتها استمراره خاصة وأنه يحترف كرة القدم وهي مصدر رزقه، وبالتالي ليس من المنطقي أن يرفض ضعف الراتب الذي سيحصل عليه مؤكداً في الوقت ذاته أن للأهلي الأولوية في حالة تساوي العروض المادية.