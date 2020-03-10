شكرا لقرائتكم الرجاء المغربى: سنتواصل مع الزمالك للسماح بمشاركة حميد أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، على موقف حميد أحداد، لاعب الفريق المغربي والمعار من نادي الزمالك، من المشاركة في لقاء الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعيد وهبي في تصريحات تلفزيونية: "موقف حميد أحداد من المشاركة أمام الزمالك غير واضح، ونحترم عقد اللاعب مع النادي الأبيض، وجميع لاعبي الرجاء جاهزون "

وعن حضور الجماهير في مباراة الفريقين، أكد سعيد وهبي: "المباراة ستقام في شهر مايو ومن الممكن أن تكون الأمور تغيرت بشأن فيروس كورونا"