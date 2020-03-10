شكرا لقرائتكم عادل المأمور: أبو جبل يستحق حراسة مرمى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عادل المأمور، نجم حراسة مرمى الزمالك السابق، بمحمد أبوجبل، حارس الفريق الأبيض، بعد تألقه الشديد في الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" المباريات الرسمية هي من تصل بالحارس إلى الفورمة المميزة وأبو جبل تمسك بالفرصة وتألق بشكل كبير".

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وواصل:" تألق أبو جبل لم يكن وليد الصدفة بل جاء بعد تعب واجتهاد منه في التدريبات"

وأنهى حديثه عن أبوجبل مؤكداً أن حارس الزمالك يستحق عن جدارة الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم بجانب محمد الشناوي حارس الأهلي.