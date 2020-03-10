شكرا لقرائتكم بعد تعرضه لوعكة صحية .. الخطيب يعرض على عماد متعب السفر إلى ألمانيا للعلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن قيام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، بعرض عليه السفر لألمانيا والعلاج تحت اشراف الطبيب الخاص لرئيس الأهلي، بعد الازمة الصحية التي تعرض لها عماد متعب اول امس.

وقال عماد متعب في مداخلة هاتفية عبر قناة " اون تايم سبورت " : أولا بشكر جميع الناس التي حرصت علي الاطمئنان عليا عقب الوعكة الصحية التي تعرضت لها اول امس، وأضاف نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، انه سيجري غدا باقي الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد سبب الوعكة التي مر بها أول أمس.

وغادر عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال 24 ساعة الماضية، واستقرار الحالة الصحية له، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة وبالتحديد لعبة البادل، مع سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني.

وأشتبه الأطباء فى تعرض عماد متعب لجلطة، قبل أن يتأكدوا أن الأمر لم يصل لذلك، وتم تدارك الأمر قبل تضخمه، وأن اللاعب تعرض لانخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية.

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قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

توج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.