شكرا لقرائتكم جمال الغندور يوضح حقيقة نقل أجهزة تقنية الفيديو "على الدائري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، حقيقة نقل أجهزة تقنية الفيديو في عربة على كوبري الدائري. وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية : "لا توجد أزمة في نقل أجهزة تقنية الفيديو، ما كان على العربة ستاند خشب فقط يحمي الأجهزة". وأكمل : "البعض يريد التحدث عن السلبيات فقط".

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