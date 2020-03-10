شكرا لقرائتكم عادل المأمور: العمل داخل المنتخبات يحتاج إلى علاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل المأمور، نجم حراسة مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن العمل في المجال التدريبي بات بالعلاقات القوية التي يبرمها البعض مع المسئولين وغيرهم.

وأضاف المأمور خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" يوجد بعض المدربين الذين لم يلعبوا كرة القدم من الأساس ومتاوجدين ضمن الجهاز المعاون للمنتخبات".

وواصل تصريحاته:" سر ابتعادي عن الساحة في الفترة الأخيرة هو افتقادي للعلاقات التي تحتاج إلى السهر والتواجد داخل اتحاد الكرة باستمرار وفتح خطوط عديدة مع عدة أشخاص".