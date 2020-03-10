شكرا لقرائتكم حمى بأحد دول أفريقيا سبب مرض مؤمن زكريا و10 آلاف دولار قيمة علاجه الشهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشان مرض مؤمن زكريا، المهاجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عمر ربيع ياسين عبر تقديمه أحد البرامج التلفزيونية، إن سبب مرض مؤمن زكريا إصابته بحمى تعرض لها خلال تواجده مع الأهلي في إحدى الدول الأفريقية حسبما ذكر تقرير الطبيب المعالج له خارج البلاد.

وأوضح: "مؤمن زكريا يحتاج 10 آلاف دولار شهريًا تكاليف العلاج، حيث يتسلم اللاعب حقن مقابل ذلك المبلغ شهريًا من السفارة الأمريكية في مصر"